Ataque de perro en San Carlos deja a joven de 23 años fallecido y a una mujer herida

La víctima fue declarada sin vida en el sitio y una mujer adulta fue trasladada en condición urgente a un centro médico.

Por Yucsiany Salazar
Tras ser atacadas por un perro de raza pitbull, una madre y su hija fueron trasladadas de urgencia a la clínica de Pital y luego fueron remitidas al Hospital San Carlos. (Foto: suministrada por Edgar Chinchilla, corresponsal GN)
Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

