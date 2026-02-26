Ataque de perro en San Carlos deja a joven de 23 años fallecido y a una mujer herida

Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

Un joven de 23 años murió tras ser atacado por un perro de raza American Stafford, este jueves 26 de febrero en San Carlos. En el mismo hecho, una mujer adulta resultó herida.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se registró en Cutris y una unidad de soporte básico fue enviada al sitio para atender la situación.

A su llegada, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales. En el lugar también fue valorada una mujer adulta, quien presentaba heridas y fue trasladada en condición urgente a la clínica de Pocosol.

Noticia en desarrollo.