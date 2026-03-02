Ataque de abejas en escuela deja 50 personas con picaduras y dos niños en condición urgente

La Cruz Roja Costarricense atiende este lunes un ataque de abejas en el que resultaron afectados niños en la Escuela Barrios Unidos, ubicada en Guápiles de Pococí, provincia de Limón.

Según el Cuerpo de Bomberos, el incidente dejó un total de 50 personas con picaduras. Entre ellos, 22 niños. De los cuales, dos fueron reportados en condición urgente y el resto se mantiene estable.

Como primeros recursos, se despacharon seis unidades —entre básicas y avanzadas— para la atención del incidente.

El personal continúa con la atención, clasificación y monitoreo de los pacientes para determinar si es necesario su traslado a centros médicos.

Noticia en desarrollo