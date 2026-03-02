Sucesos

Ataque de abejas en escuela deja 50 personas con picaduras y dos niños en condición urgente

Hechos ocurrieron en la Escuela Barrios Unidos, en Limón

Por Sebastián Sánchez
Ataque de abejas en escuela en Limón.
ataque de abejasGuápilesCruz Rojaniñosescuela
