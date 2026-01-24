Adulto mayor falleció tras ataque de abejas

Un adulto mayor falleció este sábado tras un ataque de abejas en Orotina. Fotografía con fines de ilustración.

El Cuerpo de Bomberos confirmó la tarde de este sábado el fallecimiento de un adulto mayor quien fue atacado por abejas.

El hecho ocurrió en la comunidad de Guayabal, en la Ceiba de Orotina, provincia de Alajuela. Ese cuerpo de rescate detalló que el fallecido tenía 74 años, pero la identidad no fue divulgada.

El hombre era el conductor de un tractor, quien “de manera accidental golpeó un árbol, provocando que un enjambre de abejas lo atacara”, agregó Bomberos.

Otra persona, que acompañaba al adulto mayor, también se vio afectada por el ataque de los insectos, “quien fue traslado en condición estable al centro médico”, reportó la institución.

El 14 de julio del año pasado un hombre también falleció producto de un ataque de abejas, hecho ocurrido en Jicotea de Tayutic, en Turrialba.

Otro ataque

Bomberos también reportó otro ataque de abejas que afectó a un hombre y un perrito. El incidente sucedió la tarde del sábado en la Florida de San Antonio de Nicoya, Guanacaste.

Según el informe, se trató de un adulto y un can que sufrieron diversas picaduras, ambos recibieron atención médica, en el caso del adulto, se desconoce la condición.

De acuerdo con publicaciones anteriores del Cuerpo de Bomberos, cuando se está frente a un enjambre de abejas, se deben seguir ciertos pasos: por ejemplo, evitar los ruidos muy fuertes para no aturdirlas y alejarse con calma. No se debe tirar piedras ni atomizarlas con veneno o repelente. Aclaran que las abejas no atacan, salvo que se sientan amenazadas.

Entre diciembre y abril es cuando ocurre la mayor reproducción de los enjambres, porque en esta época es cuando las abejas se alimentan mejor, debido a que hay mucha floración en los árboles.