Hombre muere por ataque de abejas en Turrialba

Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, falleció este lunes por un ataque de abejas en Jicotea de Tayutic, en Turrialba.

La víctima mortal y dos personas más fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos, luego de que los interceptaran en Tayutic de Turrialba, Cartago. Desafortunadamente, al arribo de los equipos de rescate el hombre ya había fallecido.

Un hombre murió y otras dos personas resultaron afectadas por una ataque de abejas en Jicotea de Tayutic. (Foto: suministrada por Keyna Calderón para LN/Foto: suministrada por Keyna Calderón para LN)

En mayo pasado, ese cuerpo de socorro también atendió a una persona adulta, en estado de inconsciencia, con más de 200 picaduras de abejas. La emergencia de registró en el residencial Los Arcos, ubicado en Ulloa de Heredia.

Además, en setiembre del año pasado, Jorge Eduardo Zúñiga Aguilar, de 35 años, falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas en Cuatro Esquinas de Cariari, Pococí, Limón. El incidente ocurrió mientras Zúñiga supervisaba labores de tala y procesamiento de madera junto a otros trabajadores en una finca privada.

En caso de toparse con un enjambre de abejas, mantenga la calma y aléjese de forma sigilosa para no perturbarlo. Evite los sonidos y aromas fuertes, no intente remover panales y no aplique insecticidas.

Si se da un ataque, mantenga la calma, no grite ni mueva los brazos en forma brusca, tápese la nariz, la boca y los ojos y procure ponerse una tela preferiblemente húmeda. Una vez que esté en un lugar seguro, quítese los aguijones con una regla o con la uña tratando de rasparlos, no presione el mismo, pues puede inyectar el veneno que queda.