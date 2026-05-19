Ataque de abejas deja a dos hombres heridos y a un chihuahua escondido en un cafetal

Un ataque de abejas afectó a un perro en Grecia.

Un adulto y un adulto mayor resultaron con múltiples picaduras tras un ataque de abejas ocurrido la mañana de este lunes en el sector de La Arena, en Grecia.

En el mismo lugar fue localizado un perro de raza chihuahua, visiblemente asustado y escondido en un rincón de un cafetal, también afectado por el ataque de los insectos.

De acuerdo con el reporte preliminar, ambos hombres, quienes presentaban alrededor de 30 picaduras, fueron atendidos en el sitio por personal de la Cruz Roja y se mantienen en condición estable.

Las circunstancias que provocaron el incidente aún no han sido detalladas por las autoridades.