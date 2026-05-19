Sucesos

Ataque de abejas deja a dos hombres heridos y a un chihuahua escondido en un cafetal

Los hombres recibieron unas 30 picaduras cada uno tras ataque de abejas en Grecia

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Por Sebastián Sánchez
Un ataque de abejas afectó a un perro en Grecia.
Un ataque de abejas afectó a un perro en Grecia. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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