Ataque con bombas molotov y disparos dejan una mujer muerta y dos heridos en Puriscal

Autoridades inspeccionan la vivienda donde se lanzó una bomba incendiaria artesanal y se registraron disparos; una mujer murió y dos personas resultaron heridas, según la Policía. Fotografía:

Una mujer fue asesinada y otras dos personas resultaron heridas este viernes durante un ataque con bombas incendiarias de fabricación casera (bombas molotov) y disparos ocurridos en Los Ángeles de Chires, en Puriscal, confirmaron autoridades policiales y Cruz Roja.

Según el informe preliminar, los agresores lanzaron al menos una bomba incendiaria artesanal contra la vivienda y luego efectuaron disparos desde el exterior. En el interior, los oficiales, reportaron un sillón quemado y rastros de fuego.

En la casa, a 200 metros al norte del cementerio local, la Policía halló a una mujer fallecida dentro de una habitación con una herida de bala en la espalda. Fue identificada por vecinos como de apellidos Agüero Agüero, de 39 años.

Otras dos personas que estaban en la vivienda resultaron lesionadas: una mujer de apellido Oconitrillo Agüero, de 20 años, con tres heridas de arma de fuego —dos en el brazo izquierdo y una en el tórax con salida en la zona lumbar— y quemaduras en las piernas por el incendio.

También un hombre de apellidos Viales Romero, de 26 años, quien presenta quemaduras de segundo grado en miembros inferiores.

Ambos fueron trasladados inicialmente a la Clínica de Parrita y posteriormente al Hospital Max Terán Valls, de Quepos; la Cruz Roja informó que se encuentran estables.

Vecinos alertaron a las autoridades y relataron haber escuchado detonaciones y gritos de auxilio antes de que la vivienda fuera atacada.

Un lugareño informó a las autoridades el hallazgo y facilitó la localización del domicilio.

La investigación quedó a cargo de agentes judiciales, quienes trabaja para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y establecer si hubo más artefactos artesanales implicados.