Ataque con bombas molotov y disparos dejan una mujer muerta y dos heridos en Puriscal

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras ataque con bombas incendiarias y disparos en casa localizada en Los Ángeles de Chires de Puriscal

Por Juan Fernando Lara Salas
Autoridades inspeccionan la vivienda donde se lanzó una bomba incendiaria artesanal y se registraron disparos; una mujer murió y dos personas resultaron heridas, según la Policía. Fotografía:
Autoridades inspeccionan la vivienda donde se lanzó una bomba incendiaria artesanal y se registraron disparos; una mujer murió y dos personas resultaron heridas, según la Policía. Fotografía: (Fuente P/Cortesía)







