Ataque a balazos en local comercial deja hombre herido en el ojo

Al cometer el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

Un hombre de apellido Fonseca resultó herido de bala en el ojo derecho mientras se encontraba en un local comercial en Alajuelita, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el ataque ocurrió pasadas las 7:00 p. m. de este domingo 22 de marzo en Los Filtros.

Según la información preliminar, la víctima permanecía dentro del establecimiento cuando, por razones que se desconocen, dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y el caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.