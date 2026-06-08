Sucesos

Ataque a balazos en La Guácima deja un adolescente fallecido y un hombre herido

El OIJ confirmó que las víctimas fueron abordadas por dos hombres en motocicleta que abrieron fuego antes de huir del lugar.

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Por Libia Solano Meza
Durante el procesamiento de la escena, los agentes judiciales recolectaron 12 indicios balísticos calibre 9 milímetros, los cuales fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis. (Alonso Tenorio)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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