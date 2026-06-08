Ataque a balazos en La Guácima deja un adolescente fallecido y un hombre herido

Durante el procesamiento de la escena, los agentes judiciales recolectaron 12 indicios balísticos calibre 9 milímetros, los cuales fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis.

Un adolescente de 16 años murió y un hombre de apellido López, de 29 años, resultó herido tras un ataque armado registrado la noche del domingo 7 de junio en Los Pinos, en La Guácima de Alajuela, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La emergencia fue reportada cerca de las 9:20 p. m., cuando las autoridades recibieron información sobre varias detonaciones en la zona.

El informe preliminar del OIJ, detalla que ambas víctimas, de nacionalidad nicaragüense, caminaban por la vía pública cuando fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Al parecer, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó repetidamente contra ellos.

El menor presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y las extremidades inferiores.

Mientras que López fue trasladado a un centro médico con una herida de bala en la pierna izquierda.

Durante la inspección de la escena, los agentes judiciales recolectaron 12 casquillos calibre 9 milímetros.