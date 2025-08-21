Atacan camión de pescadería en Nicoya: un hombre muere y otro resulta herido

Un hombre murió y otro resultó herido en Acoyapa de Nicoya, Guanacaste, cuando el camión de la pescadería para la cual trabajaban fue interceptado por un automóvil verde. Del vehículo se bajó un hombre y comenzó a disparar con una escopeta contra la víctima, un hombre de 50 años de apellido Martínez.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Martínez viajaba de acompañante en el vehículo. El herido era el conductor del camión, un hombre de 34 años de apellido Arrieta.

Fuentes policiales informaron que ambos sujetos iban todos los miércoles a la finca San Simón para comprar camarones. El incidente se dio aproximadamente a las 5:15 a. m. Martínez falleció en el sitio, mientras que Arrieta fue herido en su cuello.

Este es el camión de pescadería en el que viajaban los hombres que fueron atacados por armas de fuego. Uno murió y otro resultó herido. (Cortesía/Cortesía)

Las heridas provocaron que el conductor del camión fue trasladado primero al Hospital La Anexión, en Nicoya y posteriormente al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde se encuentra bajo observación.

El OIJ afirmó que el cuerpo de Martínez será remitido a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación para esclarecer los posibles motivos de los hechos.