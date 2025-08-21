Sucesos

Atacan camión de pescadería en Nicoya: un hombre muere y otro resulta herido

Atacantes se bajaron de un automóvil y comenzaron a disparar al fallecido, que viajaba como acompañante

Por Irene Rodríguez

Un hombre murió y otro resultó herido en Acoyapa de Nicoya, Guanacaste, cuando el camión de la pescadería para la cual trabajaban fue interceptado por un automóvil verde. Del vehículo se bajó un hombre y comenzó a disparar con una escopeta contra la víctima, un hombre de 50 años de apellido Martínez.








