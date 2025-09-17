Así se ve la planta de Demasa luego de gran incendio durante la noche del martes

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió, la noche del martes, un incendio en la planta de la empresa Demasa, dedicada a la elaboración y distribución de alimentos en Pococí, Limón.

Al amanecer, luego de que los Bomberos lograran detener la propagación del fuego, todavía se apreciaba humo saliendo de la estructura.

Nueve unidades acudieron al sitio e informaron de que la planta abarca 5.000 m² y que el fuego afectaba aproximadamente 1.000 m². De acuerdo con las imágenes capturadas tras el paso de las llamas, las consecuencias más severas ocurrieron en la parte central del inmueble.

La Cruz Roja Costarricense evacuó a 150 personas y no atendió heridos.

Tras más de dos horas de atención, el Cuerpo de Bomberos confirmó minutos antes de las 9 p. m. que un total de 7.000 m² fueron salvados.