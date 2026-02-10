Así reaccionó el gimnasio Vita Fuerte tras el asesinato ocurrido dentro de uno de sus locales

Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla.

El gimnasio Vita Fuerte, ubicado en Cartago, se pronunció sobre el homicidio de un hombre de 34 años, de apellido Araya, quien fue acribillado por un gatillero mientras se ejercitaba dentro del establecimiento.

“Este tipo de situaciones reflejan una realidad que lamentablemente se vive hoy en nuestro país. Ningún espacio ya sea público o privado está exento a situaciones similares a esta”, expresó un vocero del lugar mediante un video difundido en redes sociales.

Comunicado del Gimnasio Vitafuerte de Cartago tras homicidio de hombre

El sitio también lamentó los hechos, expresó su solidaridad con las personas afectadas y afirmó que se encuentra colaborando con las autoridades.

El reporte de los hechos ingresó a las 7:59 p. m. del lunes. Según la Cruz Roja, al llegar al sitio encontraron a la víctima sin signos vitales. El hombre sufrió impactos en cabeza y tórax.

Un video captado por una cámara de seguridad del lugar registró el momento en el que el gatillero, vestido de negro, con casco y un arma en sus manos, ingresó al establecimiento, donde se ejercitaban varias personas.

Ataque en gimnasio en Cartago

Una vez que observó a su objetivo, le perpetró varios disparos sin mediar palabra, mientras los clientes corrían para resguardarse de las balas.

Además de Araya, no se reportó ninguna otra persona herida y la escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial.