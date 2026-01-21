Así ocurrió el choque entre un tráiler y el tren en Tibás: pese al sonido de la pitoreta, vehículo no despejó la vía; observe el video

Video muestra cómo ocurrió el choque entre un tráiler y el tren, en Tibás.

Un tráiler chocó contra el tren que se dirigía hacia Heredia, la noche de este lunes, en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, en San José.

En un video que circula en redes sociales se observa al vehículo pesado realizando maniobras sobre la línea férrea, al tiempo que el maquinista hace sonar varias veces la pitoreta.

Sin embargo, el tráiler no logra salir de las vía a tiempo y es impactado por la locomotora, que arrastra la parte trasera del vehículo.

Choque de tráiler contra tren

Por este incidente, cuatro personas fueron valoradas por la Cruz Roja, pero ninguna requirió traslado a un centro médico.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:47 p.m. de este lunes 20 de enero. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El reporte ingresó a las 6:47 p. m. El Cuerpo de Bomberos movilizó cinco unidades, entre ellas motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, una ambulancia de soporte avanzado de vida y equipos de rescate avanzado.