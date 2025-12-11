Así estará el clima en Costa Rica este viernes, según el IMN

Viernes ventoso con lluvias en Limón y la zona norte. Se esperan ráfagas en el Valle Central y calor en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 12 de diciembre persistirán los efectos del empuje frío N.° 5, aunque su desplazamiento hacia el océano Atlántico permitirá que se mantenga la presión atmosférica elevada sobre el Caribe.

Esta condición mantendrá los vientos alisios acelerados, los cuales arrastrarán humedad hacia el país. Se prevén lluvias en la provincia de Limón y la zona norte, además de nubosidad ocasional en el Valle Central y ráfagas de viento en diversas regiones.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día. Se anticipan lloviznas en sectores montañosos del norte y este, con viento moderado. San José registrará 17,1 °C de mínima y 24,1 °C de máxima.

En el Pacífico Norte, predominarán los cielos despejados con ráfagas de viento intensas. La temperatura más alta se alcanzará en Liberia con 33,9 °C, mientras que la mínima será de 21,3 °C.

El Pacífico Central presentará nubosidad parcial durante todo el día, sin lluvias significativas. En Quepos, la temperatura mínima será de 22,8 °C y la máxima de 32,4 °C.

En el Pacífico Sur, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas por la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 22,3 °C y 32,1 °C.

La región del Caribe Norte tendrá lluvias ocasionales desde la madrugada, con menor intensidad en la tarde. En Tortuguero, se esperan temperaturas entre 22,8 °C y 29,9 °C.

El Caribe Sur experimentará un aumento en la nubosidad hacia la noche, con lluvias más constantes. Limón tendrá una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 29,8 °C.

En la zona norte, la humedad arrastrada por los vientos favorecerá la presencia de nubosidad y lluvias aisladas. Upala alcanzará una máxima de 30,2 °C, mientras que la mínima será de 22,8 °C.

El IMN indicó que parte de la nubosidad del Caribe podría extenderse hacia el Valle Central, generando lloviznas intermitentes en las zonas montañosas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:44 a. m. y se ocultará a las 5:17 p. m. La fase lunar continuará en tránsito hacia luna nueva.