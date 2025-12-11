Sucesos

Así estará el clima en Costa Rica este viernes, según el IMN

¿Lluvia o sol este viernes? Descubra qué zonas tendrán ráfagas de viento, calor intenso o precipitaciones, según el pronóstico oficial del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN advirtió sobre posibles lluvias en el Valle Central y otras regiones del país, debido a humedad en el Caribe y alta presión atmosférica en el norte del mar.
Viernes ventoso con lluvias en Limón y la zona norte. Se esperan ráfagas en el Valle Central y calor en el Pacífico. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

