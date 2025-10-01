Sucesos

Así detuvieron a los dos extraditables más recientes: a ellos los requieren en Francia por narcotráfico

Se trata de dos hombres de origen colombiano nacionalizados costarricenses

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Un hombre de apellido Pablot de 47 años, oriundo de Colombia y nacionalizado costarricense, fue detenido por agentes del OIJ ya que es solicitado en extradición por Francia. Se le investiga por tráfico de drogas.
Un hombre de apellido Pablot, de 47 años, oriundo de Colombia y nacionalizado costarricense, fue detenido por agentes del OIJ ya que es solicitado en extradición por Francia. Se le investiga por tráfico de drogas. (Foto/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Extraditablesfranciacolombianocostarricenses
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.