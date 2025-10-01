Así detuvieron a los dos extraditables más recientes: a ellos los requieren en Francia por narcotráfico

Un hombre de apellido Pablot, de 47 años, oriundo de Colombia y nacionalizado costarricense, fue detenido por agentes del OIJ ya que es solicitado en extradición por Francia. Se le investiga por tráfico de drogas.

Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), adelantó el 7 de setiembre en una entrevista con La Nación que Francia es uno de los países europeos que manifestó interés de extraditar a nacionales y en el último día de ese mismo mes se concretaron las primeras solicitudes.

Los requeridos por la justicia de ese país son dos ciudadanos originarios de Colombia pero naturalizados costarricenses, sospechosos de tráfico internacional de drogas y quienes fueron detenidos este martes en Cartago y Alajuela por agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ.

Un vídeo que circula en redes sociales captó el momento de la detención de uno de los sujetos en la Vieja Metrópoli.

Detención de los dos más recientes extraditables

Estos hombres, de apellidos Restrepo de 40 años y Pablot de 47, se convertirían en el sétimo y octavo costarricenses extraditables, tras la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por delitos de terrorismo o narcotráfico.

Ambos sujetos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales, quienes recibirán la documentación oficial remitida por el país europeo. Posteriormente, el Tribunal Penal de San José analizará si se cumplen todos los requisitos legales para enviar a los nacionales a Francia, previa coordinación con las autoridades de esa nación.

Reforma constitucional

La Asamblea Legislativa aprobó el 15 de mayo la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que modificó el texto que establecía que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.

La nueva redacción habilita una excepción cuando haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales.

Desde la entrada en vigencia de esta reforma, Costa Rica ha venido procesando solicitudes de extradición principalmente de Estados Unidos, que ha requerido a varios costarricenses por casos vinculados al narcotráfico.

Los dos primeros en ser solicitados por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), fueron el exmagistrado penal Celso Gamboa y Edwin López Vega alias Pecho de Rata, ambos fueron detenidos el 23 de junio en Escazú y Cahuita de Limón respectivamente.

El viernes 26 de setiembre el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó la detención provisional de tres hombres con fines de extradición hacia Estados Unidos por presunto narcotráfico, tras coordinaciones entre el Ministerio Público y la DEA.