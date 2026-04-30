Sucesos

Así avanza el operativo en APM Terminals para detectar ingreso y tránsito de precursores químicos y drogas

Autoridades nacionales y la DEA realizan operativo en APM Terminals, Moín, para detectar precursores químicos y cargamentos de droga.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Autoridades nacionales y agentes de la DEA inspeccionan contenedores en la terminal de APM Terminals, en Moín, como parte de un operativo para detectar precursores químicos.
Autoridades nacionales y agentes de la DEA inspeccionan contenedores en la terminal de APM Terminals, en Moín, como parte de un operativo para detectar precursores químicos. (Ministerio Público/Ministerio Público)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
APM TerminalsOperativo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.