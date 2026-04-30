Así avanza el operativo en APM Terminals para detectar ingreso y tránsito de precursores químicos y drogas

Autoridades nacionales y agentes de la DEA inspeccionan contenedores en la terminal de APM Terminals, en Moín, como parte de un operativo para detectar precursores químicos.

Autoridades nacionales e internacionales desarrollan este jueves 30 de abril un operativo preventivo en la terminal de contenedores de APM Terminals, en Moín de Limón, con el objetivo de detectar el ingreso y tránsito de precursores químicos y posibles cargamentos de droga.

El despliegue, precisó la Fiscalía, se enfoca en el análisis y perfilamiento de importaciones y exportaciones de sustancias químicas controladas, utilizadas como insumos para la fabricación de drogas ilícitas.

Según las autoridades, este tipo de acciones permite identificar posibles desvíos o usos irregulares dentro de las cadenas logísticas internacionales.

Operativo en APM Terminals.mp4

“El control de los precursores químicos es una de las líneas más estratégicas en la lucha contra el narcotráfico. Sin estas sustancias, no es posible producir drogas a gran escala. Hoy estamos reaccionando ante el tráfico de drogas y también anticipándonos a su origen, porque atacar la cadena desde los insumos es una forma más efectiva de debilitar a las estructuras criminales”, comentó el fiscal general, Carlo Díaz, quien participa en el operativo.

Además del monitoreo de químicos, las autoridades mantienen vigilancia activa sobre posibles movimientos de droga en la terminal portuaria, considerada un punto clave para el comercio internacional, pero también vulnerable a redes del crimen organizado.

La intervención reúne a la la Policía Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad de Inteligencia Policial (UIP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La operación cuenta con el respaldo técnico de la DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cuyos analistas trabajan en conjunto con el Centro Integrado de Identificación de Objetivos para detectar patrones de riesgo y fortalecer la toma de decisiones en tiempo real.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas en el operativo.

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