El País

Fiscalización del gobierno en APM Terminals carece de personal y capacidad técnica, señala contralora

CNC y Japdeva, entidades encargadas de fiscalizar la concesión y recibir fondos del canon, han subejecutado esos recursos

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Por Yeryis Salas
APM Terminals administrará el puerto hasta el 2048.







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APM TerminalsMarta AcostaContraloría
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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