Asesinan a un hombre de un disparo en la cabeza en Parrita

La noche del lunes, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en Parrita.

Un hombre de aproximadamente 38 años fue hallado sin vida la madrugada de este lunes por socorristas de la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 a. m. en Parrita. De acuerdo con el reporte de la institución, el hombre presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza y fue declarado fallecido en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para iniciar las pesquisas y dar con los posibles responsables del ataque.

Homicidio en Alajuelita

A las 6:10 p. m. del domingo, un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a disparos en Concepción Abajo de Alajuelita.

El hecho se reportó 100 metros al sur del Salón El Percal, cerca de las 6:10 p. m. El ataque ocurrió a unos 500 metros de la Escuela de Concepción Abajo, cuando se realizaba el tradicional desfile de faroles.

Tras lo ocurrido, el centro educativo tomó medidas de precaución y el desfile fue de solo unos 100 metros.

Según la Cruz Roja, la víctima tenía múltiples impactos de bala y cuando los cuerpos de rescate llegaron al sitio no presentaba signos vitales.