Asesinan a hombre de disparo en la cabeza en Naranjo

Un nuevo homicidio se registró en Naranjo, Alajuela. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre fue asesinado tras recibir un impacto de bala en la cabeza en Cirrí de Naranjo, en Alajuela.

El reporte de la Cruz Roja Costarricense señala que el incidente ocurrió alrededor de las 11:04 p. m. de este jueves 9 de abril.

Al llegar al lugar, los socorristas ubicaron a un hombre con una herida por arma de fuego en la cabeza, sin signos vitales.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Con este hecho, Alajuela suma 23 homicidios en lo que va de 2026, mientras que a nivel nacional se contabilizan 198 casos, de acuerdo con el más reciente informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).