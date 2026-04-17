Asaltaron reconocido restaurante y minutos después atacaron a dos mujeres; tribunal dicta condena

Dos hombres fueron condenados a 11 y 15 años de cárcel por asaltos a restaurantes y mujeres en vía pública. Imagen con fines ilustrativos.

Dos hombres de apellidos Vega y Quirós fueron condenados por una serie de asaltos ocurridos el 4 de enero de 2026 en Guadalupe, San José, que iniciaron dentro de un Subway y continuaron en vía pública minutos después.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José. A Vega se le impuso una pena de 15 años de prisión por delitos de robo agravado. Por su parte, Quirós ya había sido condenado previamente a 11 años mediante un procedimiento abreviado por robo agravado y tentativa de robo agravado.

Según los hechos probados, los sujetos ingresaron en horas de la tarde a un restaurante Subway ubicado en un centro comercial de la zona, donde abordaron a un trabajador de apellido Durango, quien se encontraba detrás de la caja registradora.

Bajo amenazas, lo sujetaron y le colocaron un desatornillador en el abdomen para exigirle su teléfono celular y dinero. El afectado entregó su dispositivo, mientras los agresores intentaron despojar de sus pertenencias a otro hombre, a quien golpearon en la nariz. Este logró huir y refugiarse dentro de una bodega del local.

“Se presume que Quirós de igual manera tomó de uno de sus brazos a Durango mientras que le colocaba un arma blanca tipo desatornillador en su espalda, amenazándolo, por lo que la jefa del afectado abrió la caja registradora y ambos endilgados se apoderaron de aproximadamente ¢37.400 de dinero en efectivo y de la bandeja metálica de la mencionada caja; con los bienes bajo su poder, ambos hombres se dieron a la fuga corriendo”, explicó el Poder Judicial.

Minutos después, a unos 25 metros del restaurante, interceptaron a dos mujeres —una de ellas menor de edad—. De forma violenta, amenazaron a una de ellas colocándole un cuchillo en el estómago, logrando quitarles sus teléfonos celulares.

Padre de víctima encontró a los sospechosos

Según el Poder Judicial, la rápida reacción de una de las víctimas permitió ubicar a los sospechosos.

Luego de que Durango (el primer afectado) logró comunicar lo ocurrido a sus familiares indicándoles las características de los sujetos, el padre del afectado inició la búsqueda en vehículo y logró localizarlos en San José centro, donde dio aviso a oficiales de la Fuerza Pública.

Vega y Quirós fueron detenidos poco después y se les decomisaron los teléfonos de las víctimas, así como parte del dinero sustraído.

El caso fue tramitado bajo la modalidad de flagrancia, lo que permitió una resolución más rápida por parte de las autoridades judiciales.