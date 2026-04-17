Sucesos

Asaltaron reconocido restaurante y minutos después atacaron a dos mujeres; tribunal dicta condena

Tribunal condenó a dos hombres de apellidos Vega y Quirós por asaltos. El padre de una víctima encontró a los sospechosos y dio aviso a la Fuerza Pública.

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Por Yucsiany Salazar
Dos hombres fueron condenados a 11 y 15 años de cárcel por asaltos a restaurantes y mujeres en vía pública. Imagen con fines ilustrativos. (Jorge Castillo)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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