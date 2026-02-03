Árbol cae y mata a hombre que caminaba por la acera

Un hombre murió por la caída de un árbol (imagen con fines ilustrativos).

Un hombre falleció este martes en de San Isidro de Atenas, Alajuela, luego de ser impactado por la caída de un árbol mientras transitaba por una acera.

La Cruz Roja Costarricense informó de que el reporte de la emergencia se recibió alrededor de las 4 p. m. Los socorristas confirmaron que el paciente se encontraba prensado y ya había fallecido cuando ellos llegaron.

La benemérita envió al sitio una unidad básica, una unidad avanzada y una unidad de rescate.

Actualmente, los cuerpos de emergencia realizan las labores de liberación del cuerpo para su posterior entrega al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que quedarán a cargo de las diligencias correspondientes.