Apareció Hanna, perrita de apoyo emocional sustraída en violento robo a casa en Cartago

Este sábado 24 de mayo apareció Hanna, una de las dos perritas de apoyo emocional robadas en un violento asalto a una casa en Cartago el pasado jueves 15 de mayo. La otra perrita robada, llamada Milu, apareció el pasado jueves 22 de mayo en Cahuita, en la zona sur de Limón.

Tanto Milu como Hanna, dos canes de raza Pomerania, fueron sustraídas de la casa de Gabriela Vásquez luego de que cuatro hombres armados quebraron las ventanas, rompieron puertas y robaron sus bienes.

La mujer contó a La Nación que le robaron su vehículo, un televisor, parlantes y el celular, entre otras pertenencias. Pero lo material era lo de menos, cuando se dio cuenta de que también se habían llevado a dos de sus tres perritas de apoyo emocional, Milu y Hanna.

Según relató Vásquez, los asaltantes se hicieron pasar por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para simular un allanamiento. Al irrumpir en la vivienda, la encañonaron durante casi una hora y, cuando terminaron, la amarraron y la llevaron al ático. Gabriela se logró soltar, y al bajar notó la ausencia de sus mascotas.

Sin embargo, los propietarios de Milu y Hanna recuperaron la esperanza este jueves, cuando recibieron una llamada desde Cahuita.

Una mujer les indicó que ella tenía a Milu, ya que se la había comprado a un hombre en la playa el sábado 17 de mayo a las 3 p. m., dos días después del robo. Ella envió fotografías y videos de la perrita, por lo que sus propietarios acordaron verse en una terminal de buses y se movilizaron hasta Limón.

“Milu venía en una bolsa de reciclaje de Walmart y, cuando escucho mi voz, inmediatamente sacó la cabeza temblorosa y me buscó. Desde que iba de camino sabía que me darían a Milu, pero me preocupó aún más cuando me dijeron que no sabían nada de Hanna”, relató uno de los propietarios de la perrita a este medio.

Según explicaron a La Nación, Hanna es una perrita muy apegada a sus hermanas, por lo que temían que estuviera sufriendo por estar sola.

Sin embargo, este sábado, mediante la página de Facebook de Guardianes de Perros, comunicaron que ambas mascotas están de vuelta en su hogar.

La preocupación por encontrar a ambas perritas, de 6 y 4 años, se acentuaba debido a que padecen condiciones que requieren cuidado especial. Una tiene el cráneo abierto de nacimiento, y la otra, si no come cada seis horas, empieza a tener sangrados rectales.

Rubén Rodríguez, representante de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), había mencionado a la raza pomerania entre las más buscadas por los ladrones de perros, debido a su alto valor de mercado.