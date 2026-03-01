Sucesos

Aparece sin vida y con signos de violencia agricultor que estaba desaparecido en Pérez Zeledón

Encontraron su cuerpo en una quebrada en el distrito de Río Nuevo

Por Natalia Vargas
El agricultor desapareció desde el 26 de febrero de este año.
El agricultor desapareció desde el 26 de febrero de este año. (Facebook/Redes sociales)







