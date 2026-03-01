Aparece sin vida y con signos de violencia agricultor que estaba desaparecido en Pérez Zeledón

El agricultor desapareció desde el 26 de febrero de este año.

El agricultor Didier Quirós Porras, de 55 años, quien había desaparecido tras salir de su casa el 26 de febrero y que, en apariencia, fue secuestrado, apareció sin vida la mañana del pasado sábado.

A Quirós lo encontraron en una quebrada a eso de las 9 a. m. en el distrito de Río Nuevo, en Pérez Zeledón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Quirós presentaba heridas por arma blanca en el tórax y que la última vez que se le vio fue cuando salía de su casa. Se presume que fue interceptado y trasladado a una finca de un familiar, donde lo habrían asesinado.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen; sin embargo, la Policía Judicial confirmó que una persona de apellido Montoya, de 40 años, permanece detenida como sospechosa en el caso.

Didier regidtraba su centro de votación en el distrito de Río Nuevo y, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, era padre de cinco hijos, de uno, cinco, 12, 16 y 27 años.