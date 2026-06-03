Aparatoso choque en San Carlos deja un vehículo destruido por el fuego

Un aparatoso choque ocurrido durante la madrugada de este miércoles dejó como saldo un vehículo completamente destruido por las llamas en Los Cocales, en Cerro Cortés de Aguas Zarcas de San Carlos.

El hecho se registró a las 12:32 a.m. sobre la Ruta 4, cuando dos vehículos colisionaron. Tras el impacto, uno de los automotores se salió de la vía y cayó a un pequeño guindo.

Según el reporte de los cuerpos de emergencia, el automóvil comenzó a arder en llamas poco después del choque. El conductor logró salir a tiempo antes de que el fuego envolviera por completo la unidad.

Personal de Bomberos acudió al sitio y controló el siniestro; no obstante, el vehículo resultó con pérdida total debido a la gravedad de los daños.

Por su parte, socorristas de la Cruz Roja atendieron a dos personas en el lugar, pero ninguna de ellas requirió traslado a un centro médico, ya que presentaban únicamente lesiones leves.