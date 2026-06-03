Sucesos

Aparatoso choque en San Carlos deja un vehículo destruido por el fuego

Un violento choque entre dos vehículos en la Ruta 4, provocó el incendio total de un automotor

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Por Édgar Chinchilla, corresponsal
Accidente de tránsito en Aguas Zarcas de San Carlos deja un carro quemado
Choque en Aguas Zarcas de San Carlos deja un carro quemado (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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