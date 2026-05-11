Altas temperaturas y lluvias aisladas marcarán este martes en Costa Rica, según el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este martes 12 de mayo las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por humedad moderada y lluvias aisladas en distintas regiones del país.
El IMN explica que la combinación de humedad y factores locales favorecerá precipitaciones durante la madrugada y la tarde en sectores del Caribe y el Pacífico. En la mañana predominarán condiciones más estables en gran parte del territorio nacional.
Durante la madrugada se anticipan lluvias cerca de la costa del Caribe y aguaceros débiles en las costas del Pacífico Central y Sur. Para la tarde, la brisa marina favorecerá aguaceros localizados y posibles tormentas eléctricas en el Pacífico Central, Pacífico Sur y montañas del Caribe Sur.
En el Valle Central, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado durante el día. San José registrará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 26,9 °C. Alajuela alcanzará hasta 29,8 °C.
El Pacífico Norte tendrá condiciones cálidas y ventosas durante la mañana. En la tarde persistirá nubosidad parcial y el ambiente seco dominará gran parte de la región. Liberia reportará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 38,7 °C, una de las temperaturas más elevadas del país.
En el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad parcial y aguaceros aislados durante la tarde. Parrita tendrá temperaturas entre 18,5 °C y 32,2 °C.
El Pacífico Sur presentará cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. En la tarde se desarrollarán lluvias aisladas. Golfito registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 30,9 °C.
En el Caribe Norte, el cielo permanecerá mayormente nublado y aumentará la nubosidad durante la tarde. Guápiles tendrá temperaturas entre 22 °C y 27,9 °C.
El Caribe Sur mantendrá abundante nubosidad y lluvias cerca de la costa durante la mañana. En la tarde se esperan precipitaciones aisladas en sectores montañosos. Limón reportará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 28,3 °C.
En la zona norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16,4 °C y 27,4 °C. Upala alcanzará una máxima de 34 °C.
El IMN también señala que las probabilidades de lluvia serán menores en el oeste del Valle Central y en las montañas del Caribe Sur. Además, el Pacífico Norte mantendrá condiciones parcialmente despejadas y vientos moderados.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:49 p. m. La luna saldrá a la 1:42 a. m. y se ocultará a las 2:02 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.