Altas temperaturas y fuertes vientos marcarán el clima de este domingo en Costa Rica

El IMN anticipa un domingo ventoso con calor intenso en el Pacífico y nubosidad variable en el Caribe y la zona norte

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 22 de marzo del 2026 el país mantendrá un patrón atmosférico influenciado por el sistema de alta presión en el golfo de México, lo que generará vientos de moderada intensidad en varias regiones.

Este patrón favorecerá ráfagas ocasionales en el Valle Central y el Pacífico norte durante toda la jornada. Además, el viento impulsará el ingreso de nubosidad desde el mar hacia el Caribe, la zona norte y sectores montañosos del Valle Central.

Durante la madrugada, estas condiciones provocarán cielos mayormente nublados en dichas regiones. El IMN indica que existe posibilidad de lluvias débiles aisladas en esos sectores. En contraste, el Pacífico y zonas bajas del Valle Central mantendrán escasa nubosidad a lo largo del día.

Para la tarde, no se descarta lluvia cerca del golfo Dulce, en el Pacífico sur, asociada a condiciones locales.

En el Valle Central, el día iniciará con poca nubosidad y ráfagas en zonas montañosas. En la tarde y noche predominará un ambiente parcialmente nublado. San José tendrá una temperatura mínima de 15,9 °C y una máxima de 24,9 °C.

El Pacífico norte presentará condiciones despejadas y soleadas durante todo el día, acompañadas de viento ocasional. Liberia registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 35,9 °C, lo que refleja un ambiente caluroso.

En el Pacífico central, el cielo estará despejado en la mañana. La tarde tendrá nubosidad parcial sin lluvias relevantes. Quepos tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 32,7 °C.

El Pacífico sur tendrá cielo despejado en la mañana y condiciones parcialmente nubladas en la tarde. Existe posibilidad de lluvia en sectores cercanos al golfo. Golfito registrará una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 32,9 °C.

En el Caribe norte, la madrugada tendrá cielo mayormente nublado. La nubosidad variará durante el día con algunos claros. Guápiles tendrá una mínima de 19,7 °C y una máxima de 27,3 °C.

El Caribe sur presentará condiciones mayormente nubladas gran parte del día. Limón registrará una temperatura mínima de 21,2 °C y una máxima de 27,7 °C.

En la zona norte, la mañana iniciará con abundante nubosidad. En la tarde se espera cielo parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 19,9 °C y una máxima de 27,7 °C.

El IMN recalca que el viento será un elemento constante en la jornada, con mayor incidencia en el centro y norte del país, lo que influirá en la distribución de nubosidad.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:39 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar se mantendrá hacia cuarto creciente.