Sucesos

Altas temperaturas y fuertes vientos marcarán el clima de este domingo en Costa Rica

IMN anticipa un domingo ventoso con calor intenso en el Pacífico y nubosidad variable en el Caribe y la zona norte

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Por Jailine González Gómez
Guanacaste, Playas
El IMN anticipa un domingo ventoso con calor intenso en el Pacífico y nubosidad variable en el Caribe y la zona norte (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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