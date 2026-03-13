Altas temperaturas se concentran en el Pacífico Norte este viernes: conozca las temperaturas por zona

Las altas temperaturas marcaron la jornada en varias partes del país. Conozca cuáles fueron las zonas más calurosas y cómo se distribuyeron los registros en cada región.

El Pacífico Norte se posicionó como la región más calurosa del país, según el más reciente reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) correspondiente al 13 de marzo de 2026, cuyos datos son preliminares.

La temperatura máxima nacional se registró en San Mateo, con 37,4 °C, seguida de Barco Quebrado con 37,2 °C y Finca La Ceiba con 37 °C, todas ubicadas en el Pacífico Norte. Otras localidades de esta misma región como Hojancha y Sardinal también superaron los 36 °C durante la jornada.

El informe muestra que gran parte de las estaciones con temperaturas superiores a 34 °C se concentran en el Pacífico Norte, aunque también se reportaron valores elevados en sectores del Pacífico Sur y Pacífico Central.

En contraste, las temperaturas más bajas del reporte se registraron en zonas montañosas del país. El volcán Turrialba reportó 13,5 °C, seguido del volcán Poás con 13,9 °C y Cerro de la Muerte con 14,9 °C, evidenciando la marcada diferencia climática entre las zonas costeras y las áreas de mayor altitud.

El Valle Central y el Caribe registraron temperaturas máximas entre 19 °C y 32 °C, condiciones típicas de la época seca.