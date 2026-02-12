Allanan finca por presunta plantación de marihuana en Peñas Blancas de San Ramón

Las autoridades allanaron, la tarde de este miércoles, una finca donde, en apariencia, se mantenía una plantación de marihuana. El terreno está ubicado en San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón, provincia de Alajuela.

La intervención tuvo lugar 500 metros al norte del puente sobre el río Peñas Blancas, en una zona limítrofe con el cantón de San Carlos, y fue ejecutada por el grupo G-3 de la Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Policía Municipal de San Carlos.

Allanamiento en Peñas Blancas

De acuerdo con información preliminar, el caso se originó a partir de denuncias anónimas y fue objeto de una investigación que se extendió por varios meses, lo que permitió a las autoridades judicializar el caso y concretar el allanamiento.

Durante la diligencia, los oficiales ubicaron plantas de diferentes tamaños, algunas sembradas directamente en el suelo y otras colocadas en maceteros, las cuales presentan características compatibles con marihuana.

Las autoridades realizan pruebas de campo para confirmar el tipo de sustancia.

En el sitio fueron detenidas dos personas, quienes permanecen bajo custodia judicial mientras avanzan las diligencias correspondientes y se define su situación jurídica.

El jefe de la Policía Municipal de San Carlos, Keylor Castro, confirmó que el operativo es el resultado de una investigación sostenida en el tiempo.

Agentes de la Policía de Control de Drogas, con apoyo de la UEI y la Policía Municipal de San Carlos, participaron en el allanamiento de una finca en Peñas Blancas de San Ramón, donde se investiga una presunta plantación de marihuana. (Édgar Chinchilla/Cortesía)

“Aquí tenemos ya varias horas. Se hizo un allanamiento a esta propiedad. La Policía de Control de Drogas venía realizando una investigación desde hace varios meses y hoy se da el desenlace con este allanamiento, porque lo que se estaba investigando era posiblemente una plantación de marihuana en la propiedad”, explicó Castro.

El funcionario agregó que, aunque las plantas encontradas presuntamente corresponden a marihuana, será la autoridad judicial la encargada de confirmar el hallazgo y continuar con el proceso legal.

El operativo permanece en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas actuaciones conforme avance la pesquisa.