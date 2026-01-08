Allanamiento revela uso de granadas en red de narcotráfico

La Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública decomisó una gran cantidad de droga, dinero en efectivo y armas, incluidas granadas de fragmentación, tras allanar una vivienda en San Francisco de Dos Ríos, en San José, la noche de este martes.

La investigación se inició en noviembre anterior, luego de información recibida por los agentes antidrogas. Como parte de ese seguimiento, el 19 de diciembre fue detenido un sujeto de apellido Mora, a quien se le interceptó un vehículo en el centro de San José con más de ¢4 millones en efectivo y dos armas de fuego.

Este martes por la tarde, la PCD intervino otro vehículo en San Antonio de Desamparados, el cual tenía un compartimiento oculto. En ese sitio, se decomisaron ocho kilos de cocaína, 10 kilos de marihuana y ¢509.000 en efectivo.

Por este hecho fueron detenidos Brenes Delgado, con antecedentes por transporte y tenencia de drogas, y Guzmán Arce, con expediente por introducción de drogas a centros penales y transporte de estupefacientes.

Las diligencias permitieron identificar la vivienda de donde habría salido la droga, por lo que se solicitó el allanamiento al Ministerio Público, el cual fue realizado ayer por la noche por el nuevo grupo táctico G-TRES de la PCD en San Francisco de Dos Ríos.

El operativo contó con apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Fuerza Pública, ante la posibilidad de presencia de explosivos.

Dentro del inmueble, las autoridades decomisaron:

201 paquetes de marihuana , con un peso aproximado de 113 kilos

, con un peso aproximado de 113 kilos 42 paquetes de cocaína, de cerca de un kilo cada uno

de cerca de un kilo cada uno Un kilo de crack y 765 gramos de cocaína

Una pistola calibre 22

1.684 municiones de distintos calibres

de distintos calibres Dos granadas de fragmentación y una de gas

de fragmentación y una de gas Un lanzagranadas

14 cartuchos de un cuarto de dinamita

Cinco cartuchos de emulsión con detonadores

Un vehículo

¢30.912.000 en efectivo

Según las autoridades, la droga decomisada estaría vinculada a una organización dedicada a la distribución a gran escala en el mercado nacional. El caso continúa bajo investigación judicial.