Allanamiento revela uso de granadas en red de narcotráfico

Operativo decomisó grandes cantidades de droga y dinero en efectivo

Por Sebastián Sánchez
Un allanamiento en San José dejó gran cantidad de droga decomisada y dinero en efectivo.
Un allanamiento en San José dejó gran cantidad de droga decomisada y dinero en efectivo. (MSP/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

