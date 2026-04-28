Sucesos

Alias Pelleja, líder narco condenado por helipuertos clandestinos, goza de libertad condicional

Cabecilla solicitó beneficio tras cumplir la mitad de la condena.

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Por Christian Montero
El narcotraficante José Arnoldo Díaz Castro, alias Pelleja, fue detenido el domingo 18 de febrero de 2018 en barra del Tortuguero.







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Alias Pelleja libertad condional
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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