Alajuelita: mortal ataque a balazos acaba con la vida de un joven de 18 años esta madrugada

Víctima de 18 años recibió impactos en cabeza y espalda

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja confirmó la muerte de un joven de 18 años atacado a balazos en Concepción Abajo de Alajuelita durante la madrugada de este jueves.
