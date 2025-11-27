Alajuelita: mortal ataque a balazos acaba con la vida de un joven de 18 años esta madrugada

Cruz Roja confirmó la muerte de un joven de 18 años atacado a balazos en Concepción Abajo de Alajuelita durante la madrugada de este jueves. Escena fue asegurada por Fuerza Pública (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un joven de 18 años murió la madrugada de este jueves tras recibir repetidos impactos de bala en Concepción Abajo de Alajuelita, en San José.

La Cruz Roja Costarricense informó que el incidente fue reportado a las 2:22 a. m.

Cuando la unidad básica llegó al sitio, encontró a la víctima con varias heridas de arma de fuego en la cabeza y la espalda. Los paramédicos confirmaron que el joven no presentaba signos vitales.

Las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias del ataque o identidad de la víctima.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.