Aire seco limitará las lluvias este viernes en Costa Rica: solo en una zona del país lloverá

Una masa de aire seco reducirá la humedad en Costa Rica este viernes, generando cielos despejados y condiciones estables en la mayor parte del país

Por Silvia Ureña Corrales
Condiciones secas limitarán las lluvias en Costa Rica este viernes; solo el Pacífico Sur tendrá chubascos aislados por la tarde. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

