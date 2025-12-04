Aire seco limitará las lluvias este viernes en Costa Rica: solo en una zona del país lloverá

Condiciones secas limitarán las lluvias en Costa Rica este viernes; solo el Pacífico Sur tendrá chubascos aislados por la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que una masa de aire seco influirá sobre Costa Rica este viernes 5 de diciembre. Esta condición reducirá de forma considerable la humedad atmosférica y limitará la formación de nubosidad, por lo tanto, la posibilidad de lluvias será muy baja.

Durante la mañana, el cielo permanecerá con pocas nubes en la mayor parte del país. En la tarde, solamente se prevén chubascos aislados y de débil intensidad en algunas zonas del Pacífico Sur y montañas del Pacífico Central.

En el Valle Central, el ambiente será mayormente despejado durante todo el día, acompañado de viento moderado. San José presentará una temperatura mínima de 17,1 °C y una máxima de 23,4 °C, mientras que en Alajuela y Heredia se anticipan temperaturas máximas cercanas a los 28,3 °C.

El Pacífico Norte registrará condiciones de cielo despejado y vientos constantes durante toda la jornada. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,7 °C, con una mínima de 22,1 °C, lo que generará una sensación de calor más intensa en esta región.

En el Pacífico Central, se espera nubosidad parcial sin lluvias significativas. Quepos y Parrita compartirán una temperatura máxima de 33 °C, con mínimas que descenderán hasta los 15 °C, generando un notable contraste térmico entre la madrugada y la tarde.

El Pacífico Sur experimentará condiciones parcialmente nubladas durante el día. Por la tarde, podrían presentarse chubascos aislados de baja intensidad. Golfito reportará temperaturas entre 21,6 °C y 30,6 °C, mientras que Isla del Coco tendrá máximas de 32,1 °C.

En la región del Caribe Norte, la jornada se caracterizará por nubosidad parcial y ambiente estable. Guápiles marcará temperaturas entre los 21,3 °C y los 30,6 °C.

En el Caribe Sur, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Limón y Sixaola coincidirán en temperaturas mínimas de 21,6 °C y máximas de 29,4 °C.

La zona norte también reflejará condiciones estables. Se espera cielo parcialmente nublado sin lluvias. Ciudad Quesada presentará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26,5 °C, mientras que en Upala los valores oscilarán entre los 22,3 °C y los 31,3 °C.

El IMN señala que el ingreso del aire seco continuará generando un ambiente estable en gran parte del país y mantendrá una muy baja probabilidad de precipitaciones durante este viernes.

Efemérides