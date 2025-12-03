Vientos fuertes y altas temperaturas dominarán el clima en Costa Rica este jueves

Jornada calurosa, seca y ventosa este jueves en Costa Rica, con cielos despejados y posibles lluvias leves en el Caribe y Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 4 de diciembre el país enfrentará una jornada marcada por fuertes vientos alisios y condiciones mayormente secas, debido al aumento en la presión atmosférica al norte del mar Caribe.

Este fenómeno impulsará ráfagas moderadas a fuertes, especialmente en el Valle Central, la provincia de Guanacaste y las zonas montañosas, donde el efecto de estos vientos será más notorio.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado a poco nublado en la mayoría de las regiones. Para la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, sin lluvias relevantes en gran parte del territorio nacional, salvo algunas precipitaciones ocasionales en sectores específicos del Caribe y del Pacífico Sur, donde la humedad y las condiciones locales podrían favorecer lluvias de corta duración.

En el Valle Central, el ambiente se presentará ventoso y seco. Las temperaturas serán agradables, aunque los vientos podrían alcanzar intensidades considerables. San José tendrá una mínima de 17,2 °C y una máxima de 24,7 °C.

Las condiciones en el Pacífico Norte estarán dominadas por el viento y el sol. Las temperaturas serán elevadas, con cielos despejados durante toda la jornada. En Nicoya, Liberia y Puntarenas se esperan máximas entre los 33,4 °C y los 34,1 °C, lo que convertirá esta región en una de las más calurosas del país.

El Pacífico Central mantendrá un cielo con poca nubosidad. No se anticipan lluvias significativas y la temperatura máxima alcanzará los 32,1 °C en Quepos, mientras que en Parrita rondará los 31,1 °C.

Más al sur, en el Pacífico Sur, se esperan condiciones similares por la mañana, pero durante la tarde podrían aparecer lluvias aisladas. Golfito experimentará un rango térmico entre los 21,4 °C y los 31,6 °C.

En la región del Caribe Norte, el día iniciará con cielos mayormente despejados. En la tarde, la nubosidad será más perceptible, aunque sin lluvias importantes. Guápiles alcanzará una temperatura máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur presentará un patrón similar, con condiciones estables y temperaturas que en Limón oscilarán entre los 22,5 °C y los 29,8 °C.

La zona norte vivirá una mañana despejada y una tarde parcialmente nublada. Aunque en algunas zonas montañosas podrían ocurrir lluvias esporádicas, el día será predominantemente seco. Ciudad Quesada registrará una mínima de 16,7 °C y una máxima de 26,4 °C.

El IMN resalta que la combinación de aire seco y vientos intensos limitará la formación de nubosidad significativa, manteniendo un ambiente estable en la mayor parte del país.

Efemérides

El sol saldrá a las 5:39 a. m. y se ocultará a las 5:14 p. m. La luna saldrá a las 5:04 p. m. y se pondrá a las 5:11 a. m. La fase lunar será de luna llena.