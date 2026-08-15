Sucesos

Agentes de la DEA detallan negociaciones de Macho Coca por cargamentos de hasta 700 kilos de cocaína

La Fiscalía de Nueva York reveló contactos que la DEA atribuye a Macho Coca para negociar cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos

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Por Silvia Ureña Corrales
Fotos de extraditados Macho Coca y alias Compadre
Gilbert Bell Fernández negoció con una fuente confidencial de la DEA desde 2022. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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