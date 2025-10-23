Adulto ofrecía tatuajes gratis a menores de edad para obtener fotos íntimas

Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel por ofrecer tatuajes gratis a menores de edad, para luego solicitarles fotografías íntimas, informó este jueves el Ministerio Público.
El Tribunal Penal de San José condenó al sujeto, de apellidos Gómez Gutiérrez, por los delitos de seducción o encuentro con personas menores de edad por medios electrónicos, difusión de pornografía y tenencia de material pornográfico.
Los hechos ocurrieron entre mayo y junio del 2024, cuando Gómez contactó a niñas de 11 y 12 años por redes sociales para cometer los delitos.
