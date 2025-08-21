Sucesos

Adulto mayor muere tras caerle una rama de árbol

Muerte de Rafael Hidalgo ocurrió en sector de Zota de Ticabán, en La Rita de Pococí

Por Reiner Montero y Juan Fernando Lara Salas
Vista de la zona donde habría ocurrido muerte la tarde del miércoles, la escena quedó bajo administración del OIJ. Fotografía:
Vista de la zona donde habría ocurrido muerte la tarde del miércoles, la escena quedó bajo administración del OIJ. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







PococíLa Rita de Pococí
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

