Adulto mayor muere tras caerle una rama de árbol

Vista de la zona donde habría ocurrido muerte la tarde del miércoles, la escena quedó bajo administración del OIJ. Fotografía:

Un adulto mayor de 70 años perdió la vida la tarde del miércoles, luego de que una pesada rama le cayera encima mientras realizaba labores en una finca ganadera en el sector de Zota de Ticabán, en La Rita de Pococí (Limón).

La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar al sitio encontraron al hombre sin signos vitales, tras sufrir graves heridas en el cuerpo.

Los paramédicos enfrentaron grandes dificultades para ingresar al lugar, ya que el camino estaba en mal estado y, posteriormente, debieron caminar cerca de 40 minutos por una trocha de barro hasta llegar a la zona montañosa donde ocurrió la emergencia.

Según relataron lugareños, Rafael Hidalgo, conocido cariñosamente como “Felo”, se encontraba maniobrando una draga para remover un árbol dentro de la propiedad cuando una rama se desprendió desde lo alto y cayó sobre él.

“Era un gran hombre, tenía más de 50 años de vivir en esta comunidad, siempre dispuesto a ayudar y muy trabajador”, recordó Sigifredo Alpízar, vecino que aseguró conocer a la víctima por más de cuatro décadas.

La noticia causó consternación entre los habitantes del lugar, quienes se acercaron en motocicletas hasta un punto de la finca para informarse sobre lo ocurrido y solidarizarse con la familia.

La escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública de Pococí y de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la investigación del caso.