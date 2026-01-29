Adulto mayor fallece al caer a río en Alajuelita

Un hombre adulto falleció la tarde de este jueves tras caer a un río en San Felipe de Alajuelita, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado pasadas las 2:20 p. m., momento en que la Benemérita fue alertada sobre la caída de una persona a un cauce en esa comunidad. Al sitio se despacharon unidades de soporte avanzado y personal especializado en rescate.

En la escena, los cruzrojistas ubicaron a un hombre de aproximadamente 70 años dentro del río, quien fue encontrado sin signos vitales.

Cruz Roja realizó la recuperación del cuerpo. Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de la escena.