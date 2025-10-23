Adulto mayor asesinado en la entrada del puente del Saprissa era el objetivo del ataque, afirma director de OIJ

Un adulto mayor de 74 años, identificado con los apellidos Azofeifa Villalobos, fue asesinado de varios disparos la tarde del martes, mientras conducía su vehículo en la entrada del puente del Saprissa, sobre la ruta 32, en el sentido San José–Limón.

De acuerdo con Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Azofeifa era el objetivo del ataque armado. El ahora fallecido recibió cinco impactos de bala y fue declarado sin vida en el sitio.

El hombre viajaba a bordo de un vehículo BMW negro cuando fue interceptado por los gatilleros, quienes, en apariencia, se desplazaban en una motocicleta.

Azofeifa, un reconocido empresario de Tibás dedicado a la venta de vehículos manejaba desde hacía dos meses el carro en el que fue atacado.

Agentes del OIJ investigan el caso para dar con los responsables y establecer el móvil del crimen, el cual, por el momento, permanece desconocido.