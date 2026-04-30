Adulto mayor alcoholizado es el sospechoso de matar por atropello a dos jóvenes en Pérez Zeledón

El adulto mayor, de 69 años, fue capturado tras el accidente. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de 69 años, de apellido González, fue detenido la madrugada de este jueves como sospechoso de provocar un accidente de tránsito en la carretera Interamericana Sur, en Pérez Zeledón, que cobró la vida de dos jóvenes.

La captura se produjo en luego de que el conductor diera positivo en la prueba de alcohol.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto intentaba incorporarse a la carretera a la altura de Sagrada Familia, cerca de las 2:00 a. m., cuando impactó la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

Tras el choque, oficiales de la Policía de Tránsito abordaron al conductor y, al dar positivo a la prueba de alcoholemia, se procedió con su arresto.

Las víctimas mortales fueron identificadas como una joven de apellido Cisneros (23 años) y otra de apellido Castillo (20 años). Ambas fueron declaradas sin vida en el sitio por los cuerpos de emergencia.

González fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.