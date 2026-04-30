Sucesos

Adulto mayor alcoholizado es el sospechoso de matar por atropello a dos jóvenes en Pérez Zeledón

Un hombre de 69 años fue detenido en Pérez Zeledón tras dar positivo en prueba de licor. Se le vincula con el choque donde murieron dos mujeres de 20 y 23 años.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Diversos accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos seis personas este fin de semana.
El adulto mayor, de 69 años, fue capturado tras el accidente. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidentePérez ZeledónCapturaOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.