Iban caminando y hallaron un cuerpo al lado de la calle: investigan presunto atropello en San Carlos

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja llegó al sitio para atender el reporte del hallazgo de un cuerpo en San Carlos.

Varias personas iban caminando de madrugada cuando encontraron el cuerpo de un hombre tendido al lado de la calle, en Florencia de San Carlos, Alajuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:03 a. m. de este jueves 30 de abril, 100 metros al sur de la delegación policial de la localidad.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, particulares alertaron sobre la presencia de un hombre adulto con múltiples lesiones. A la llegada de los socorristas, se confirmó que estaba fallecido.

En el sitio también se ubicaron fragmentos de un foco de vehículo, lo que hace presumir que el hombre habría sido atropellado, versión que deberá ser confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De momento, la víctima no ha sido identificada.