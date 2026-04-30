Accidentes

Iban caminando y hallaron un cuerpo al lado de la calle: investigan presunto atropello en San Carlos

Junto al fallecido encontraron fragmentos de un foco de vehículo, en Florencia.

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Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja llegó al sitio para atender el reporte del hallazgo de un cuerpo en San Carlos.
Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja llegó al sitio para atender el reporte del hallazgo de un cuerpo en San Carlos. (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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