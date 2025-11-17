Adolescente muere baleado en Bajos Los Molinos en San Rafael de Heredia

Víctima recibió múltiples impactos poco antes de medianoche del domingo (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un muchacho de 16 años murió la noche de este domingo luego de recibir varios impactos de bala en Bajos Los Molinos, en San Rafael de Heredia, según confirmó la Cruz Roja. La alerta ingresó a las 11:38 p. m.

Los socorristas de una unidad básica llegaron al sitio y encontraron al menor con múltiples heridas de arma de fuego en el tórax y sin signos vitales.

Las autoridades policiales asumieron el control del lugar para iniciar la investigación correspondiente y determinar las circunstancias del ataque y posibles responsables.