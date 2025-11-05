Adolescente desaparecida en San Miguel de Desamparados apareció con vida

La joven identificada como Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez, de 17 años, que desapareció la tarde del lunes cuando salió a caminar en San Miguel de Desamparados, apareció con vida.

A Kenyi se le perdió el rastro luego de que sacó a pasear a su perrita. Las cámaras de seguridad de los vecinos la captaron saliendo de su hogar a las 3:08 p. m., pero no se supo más de ella.

La madre de la joven, Rebeca Ávalos, relató a Teletica.com que la última vez que se comunicó con ella fue poco antes de que saliera, cuando le envío un mensaje de texto recomendándole que se tomara un medicamento porque tenía tos.

“Es la primera vez que pasa algo así. Ella siempre me avisa, me manda fotos o la ubicación de donde está”, relató la madre el pasado martes a ese medio.

Tras enterarse de que su hija nunca regresó a casa, interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).