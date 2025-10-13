Adolescente de 14 años fue víctima de explotación laboral y agresión sexual en Talamanca

Un hombre y una mujer fueron condenados a 11 y 14 años de prisión, respectivamente, por abusar laboral y sexualmente de una adolescente de 14 años, informó este lunes el Ministerio Público.

En el Tribunal de Bribrí, en Talamanca, se comprobó que en noviembre del 2024, la encartada Machado Martín le ofreció un falso empleo a la víctima, que pertenece al pueblo indígena Ngäbe, ubicado en la frontera entre Costa Rica y Panamá.

A la menor le hicieron creer que trabajaría pelando y empacando plátanos, y que le pagarían por cada paquete finalizado.

“Mediante coacción, engaño, abuso de poder y aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, Machado facilitó el traslado, transporte, alojamiento y retención de la ofendida, desde Panamá hasta Costa Rica”, detalló el Ministerio Público.

LEA MÁS: Abogados de Costa Rica son sospechosos de reclutar a ticos para explotarlos en Polonia

La víctima fue retenida en una finca en Talamanca, donde trabajaba de 8 a. m. a 6 p. m. sin recibir ningún pago, pues Machado se dejaba todo el dinero que la joven debía recibir.

El 29 de noviembre del 2024, la mujer llevó a la menor de edad a la casa del encartado, Díaz Duarte, donde la obligó a permanecer y a cumplir con lo que le ordenara el hombre. La joven se negó, pero Machado igual la dejó en el sitio, donde Díaz la agredió sexualmente.

Esta investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y el expediente se tramitó con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Factra), la cual se especializa en este tipo de casos y brinda asesoría al resto de oficinas del Ministerio Público.

La Factra recordó que las personas menores de edad no pueden trabajar en condiciones peligrosas, pues se puede considerar delito.