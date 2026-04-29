Sucesos

Acusan a empresario de Estados Unidos de usar fondos benéficos en un resort en Costa Rica

Empresario enfrenta cargos en Estados Unidos tras desviar fondos de una actividad navideña y destinarlos a lujos, incluyendo gastos vinculados con Costa Rica

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Por AFP y Silvia Ureña Corrales
Un organizador de SantaCon enfrenta cargos por fraude tras desviar fondos y gastar parte en un resort en Costa Rica.
Un organizador de SantaCon enfrenta cargos por fraude tras desviar fondos y gastar parte en un resort en Costa Rica. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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