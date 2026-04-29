Acusan a empresario de Estados Unidos de usar fondos benéficos en un resort en Costa Rica

Un organizador de SantaCon enfrenta cargos por fraude tras desviar fondos y gastar parte en un resort en Costa Rica.

Un empresario vinculado con una actividad benéfica en Nueva York, conocida como SantaCon, enfrenta cargos por fraude tras un presunto desvío de más de $1 millón. Parte del dinero se destinó a gastos personales, entre ellos un resort en Costa Rica, según informó el New York Post.

La acusación se dirige contra Stefan Pildes, de 50 años. Él organizaba el evento, se trata de un recorrido de bares con temática navideña que reúne a cerca de 25.000 personas cada diciembre en Nueva York.

De acuerdo con fiscales, Pildes desvió más de la mitad de los cerca de $2,7 millones recaudados entre 2019 y 2024. El dinero tenía como destino organizaciones benéficas. Sin embargo, una parte relevante terminó en gastos personales.

Las autoridades indicaron que el imputado utilizó fondos para pagar remodelaciones en una propiedad frente a un lago en Nueva Jersey. También destinó recursos a boletos para conciertos, comidas lujosas, vacaciones y un vehículo de alta gama.

Según información divulgada por New York Post, el empresario asignó cerca de $100.000 a un resort boutique en Costa Rica. Además, utilizó unos $124.000 para alquilar un apartamento de lujo en Manhattan.

“Pildes presuntamente robó la Navidad a decenas de miles de víctimas y privó a organizaciones benéficas locales de más de un millón de dólares. El FBI continúa desenmascarando a los avaros que explotan con avaricia la buena voluntad de los neoyorquinos”, expresó el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el empresario financió su estilo de vida con fondos destinados a causas benéficas. Añadió que el delito se configura sin importar el monto o el tipo de gasto.

Pildes enfrenta un cargo por fraude electrónico. La pena máxima alcanza los 20 años de prisión en caso de condena.

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