Sucesos

Actitud ‘nerviosa’ delató cargamento de 63 kilos de cocaína dentro de vehículo en Golfito

Alijo estaba oculto en un doble forro en el piso del automóvil

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Por Natalia Vargas
Los 63 kilos de droga viajaban ocultos dentro de este vehículo.
Los 63 kilos de droga estaban ocultos dentro de este vehículo, dentro de un doble forro. (MSP/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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