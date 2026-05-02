Actitud ‘nerviosa’ delató cargamento de 63 kilos de cocaína dentro de vehículo en Golfito

Los 63 kilos de droga estaban ocultos dentro de este vehículo, dentro de un doble forro.

La actitud “nerviosa” frente a las autoridades, de un costarricense de apellido González, de 45 años, delató que dentro del pequeño vehículo que conducía, ocultaba un cargamento de 63 kilos de cocaína.

El sujeto fue abordado por la Policía de Fronteras, la mañana de este viernes, en el puesto de control ubicado en el kilómetro 35, en el distrito de Guaycará de Golfito, en la zona sur. Los oficiales corroboraron que el vehículo se desplazaba en sentido sur-norte.

Decomiso De 63 Kilos De Cocaína En Golfito

Al abrir la puerta del conductor, los oficiales detectaron irregularidades en el piso del carro, por lo que procedieron con una revisión más exhaustiva con el apoyo de la Unidad Canina. En segundos, el can detectó el cargamento.

Además de la droga, las autoridades le decomisaron al conductor ¢33.000 y $163.

Tras el hallazgo, oficiales de Fronteras coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, efectuaron una inspección más profunda.

González quedó detenido tras el hallazgo del cargamento. (MSP/Cortesía)

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el detenido no presenta causas judiciales pendientes; sin embargo, registra antecedentes por tenencia de drogas, contrabando de mercancías y violencia física.

González fue detenido y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público.