Violento accidente en Guadalupe: menor quedó prensado y otro resultó herido

Un menor de edad fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños (HNN) este domingo 5 de abril, luego de quedar prensado en un vehículo pesado tras un violento choque en El Alto de Guadalupe, San José.
En el accidente, que involucró a un camión y una motocicleta, también resultó herido otro menor, quien fue reportado en condición estable y remitido al mismo centro médico.
Según informó la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió cuando el camión colisionó primero con la motocicleta y, posteriormente, impactó contra una estructura del tendido eléctrico.
“Se da la colisión de un camión con una motocicleta, posterior el camión choca con un poste”, explicó David Pazos, coordinador operativo regional de la institución.
Al sitio se desplazaron unidades de primera intervención, básicas y avanzadas. En total, los socorristas valoraron a seis personas: tres menores y tres adultos.
Respecto a los adultos, la Cruz Roja confirmó que uno de ellos fue trasladado en estado crítico al Hospital Calderón Guardia, mientras que los otros dos ingresaron al Hospital San Juan de Dios.