Vehículo cae a guindo en el Zurquí: dos mujeres fueron rescatadas por Cruz Roja

Personal de Cruz Roja y Bomberos realizó el rescate vertical de las dos mujeres que viajaban en el carro que cayó a un guindo en el Zurquí.

Un vehículo en el que viajaban dos mujeres cayó a un guindo de aproximadamente 50 metros, cuando pasaba por el tramo de montaña de la ruta 32, que comunica San José con Limón.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencias, el automotor se habría precipitado unos 8 km después del túnel Zurquí en dirección hacia Guápiles.

Alejandro Molina, coordinador nacional de la Cruz Roja, detalló que la alerta ingresó a las 3:10 p.m.. Al llegar a la escena encontraron que una de las ocupantes del carro se encontraba fuera del vehículo y tras su valoración en el sitio se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran el traslado a un centro médico.

“Se aborda a una segunda mujer adulta dentro del vehículo y por medio de destrezas de rescate vertical, se logra extraer a zona segura y es abordada por personal paramédico, los cuales determinan que sería trasladada en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl”, explicó el vocero de la Cruz Roja.

La emergencia fue atendida por varias unidades de soporte avanzado, básico y de rescate de la estación de Bomberos de Tibás, paramédicos y motocicletas de primera respuesta y la Cruz Roja.

El accidente se produjo pasadas las 3 p.m. mientras que llovía fuertemente en el paso de montaña de la ruta 32. (Cruz Roja. /Cruz Roja.)

Las autoridades indicaron que al momento de la atención de la emergencia había mucha lluvia y condiciones adversas. Menos de una hora después de que se registrara el accidente, el MOPT anunció el cierre de la ruta producto de esas condiciones climáticas.