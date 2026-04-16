Accidentes

Tráiler, bus y camión chocan en la Florencio del Castillo y desatan presas hacia San José

Un choque entre un tráiler, un camión, un autobús y un vehículo liviano ocurrió antes de la salida hacia La Galera

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Por Yucsiany Salazar
La colisión múltiple ocurrió antes de la entrada de La Galera, en Curridabat.
La colisión múltiple ocurrió antes de la salida hacia La Galera, en Curridabat. (Waze CR/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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