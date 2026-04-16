Tráiler, bus y camión chocan en la Florencio del Castillo y desatan presas hacia San José

La colisión múltiple ocurrió antes de la salida hacia La Galera, en Curridabat.

Una colisión múltiple ocurrida la madrugada de este jueves sobre la ruta 2, en la autopista Florencio del Castillo, genera un congestionamiento vial y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El accidente se registró antes de la salida hacia La Galera, en sentido Cartago-San José. En el percance se vieron involucrados un tráiler, un camión, un autobús y un vehículo liviano.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta fue recibida a las 4:53 a. m.

Uno de los vehículos involucrados presentó daños en la parte frontal. (Waze CR /Redes sociales)

A pesar de la magnitud del impacto, todos los pacientes fueron valorados en el sitio y se encontraban en condición estable, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros médicos. Sin embargo, el vehículo liviano presentó daños de consideración en su parte frontal.

Al lugar también acudieron tres unidades del Cuerpo de Bomberos para asegurar la escena.