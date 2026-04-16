Tráiler, bus y camión chocan en la Florencio del Castillo y desatan presas hacia San José

Una colisión múltiple ocurrida la madrugada de este jueves sobre la ruta 2, en la autopista Florencio del Castillo, genera un congestionamiento vial y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.
El accidente se registró antes de la salida hacia La Galera, en sentido Cartago-San José. En el percance se vieron involucrados un tráiler, un camión, un autobús y un vehículo liviano.
De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta fue recibida a las 4:53 a. m.
A pesar de la magnitud del impacto, todos los pacientes fueron valorados en el sitio y se encontraban en condición estable, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros médicos. Sin embargo, el vehículo liviano presentó daños de consideración en su parte frontal.
Al lugar también acudieron tres unidades del Cuerpo de Bomberos para asegurar la escena.