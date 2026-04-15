Aparatosa colisión entre tráiler y seis carros deja 21 personas afectadas en Osa

La colisión múltiple en Osa ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este miércoles 15 de abril.

Un total de 21 personas resultaron afectadas tras una colisión múltiple ocurrida la mañana de este miércoles en Osa, Puntarenas, donde se vieron involucrados un tráiler y seis vehículos livianos.

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:39 a. m. y atendida por tres unidades de la Cruz Roja Costarricense.

Según detalló Steven Umaña, coordinador operativo regional, en el sitio se valoró a 21 pacientes.

De ellos, tres fueron trasladados en condición crítica y cinco en condición urgente al Hospital Tomás Casas, mientras que otras 12 personas no requirieron traslado.

“Pasada de las 5:30 a. m. de este miércoles, la Cruz Roja Costarricense atiende la coalición múltiple en Puntarenas, Osa, Cortés, donde se ha involucrado un vehículo pesado y seis automóviles. Se valora un total de 21 pacientes”, indicó Umaña.

El choque involucró a un vehículo pesado y seis livianos. Por el momento, se desconocen las causas de lo sucedido. (Waze CR /Redes sociales)

En un primer reporte se indicó la participación de cuatro vehículos; sin embargo, posteriormente se confirmó que en el accidente estuvieron involucrados seis automóviles, además del vehículo pesado.

Tras el impacto, uno de los vehículos se salió de la vía, mientras que los demás quedaron colisionados en medio de la carretera, por lo que el tránsito vehicular por la zona se vio afectado.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación.