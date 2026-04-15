Accidentes

Aparatosa colisión entre tráiler y seis carros deja 21 personas afectadas en Osa

Tres de los heridos fueron trasladados en condición crítica tras la colisión múltiple. El paso por la zona se vio afectado.

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Por Yucsiany Salazar
La colisión múltiple en Osa ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este miércoles 15 de abril.
La colisión múltiple en Osa ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. de este miércoles 15 de abril. (Osa Informativo /Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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