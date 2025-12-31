Trágico cierre de año en carretera: mujer muere tras atropello de camión en Sarapiquí

Una mujer falleció tras sufrir un atropello por parte de un vehículo de carga pesada la madrugada de este miércoles 31 de diciembre.
El incidente ocurrió en el sector de Horquetas de Sarapiquí, en Heredia, específicamente sobre la ruta 4.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima —quien aparentemente se encontraba en condición de calle— estaba acostada sobre la vía al momento del suceso.
En determinado momento, un tráiler que transitaba en sentido San Carlos - Limón pasó por el sector y el conductor, al no percatarse de la presencia de la mujer, la impactó.
La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:45 a. m. y desplazó una unidad básica al sitio. Sin embargo, al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el lugar. Su identidad aún no ha sido confirmada.
Ruta cerrada
Tras el accidente, el paso por la ruta 4 permanece cerrado en el tramo entre Guápiles y Puerto Viejo de Sarapiquí.
Las autoridades se mantienen en la escena y se está a la espera de confirmación de la reapertura del flujo vehicular.
Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas si deben transitar por la zona.
Noche violenta en las carreteras
El atropello en Sarapiquí se suma a una serie de accidentes graves ocurridos en un lapso de pocas horas entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, los cuales dejaron otra persona fallecida y varios heridos críticos en Puntarenas, Limón y Alajuela, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.
- Golfito, Puntarenas (6:28 p.m.): Un hombre y una mujer resultaron heridos de gravedad tras la colisión entre un vehículo y una motocicleta. Ambos fueron trasladados al Hospital de Golfito.
- Guácimo, Limón (8:43 p.m.): Sobre la ruta 32, se registró un choque entre dos tráiler y una motocicleta. Un hombre adulto fue remitido en condición crítica a la Clínica de Guácimo.
- Miramar, Puntarenas (9:30 p.m.): La colisión entre un camión y una bicicleta provocó el traslado de un hombre en estado crítico al Hospital Monseñor Sanabria.
- Atenas, Alajuela (10:52 p.m.): En la ruta 27, una colisión frontal entre dos vehículos dejó a una mujer fallecida. Un hombre involucrado en el choque fue reportado estable y no requirió traslado.