Trágico cierre de año en carretera: mujer muere tras atropello de camión en Sarapiquí

Una mujer falleció atropellada en Sarapiquí. El suceso se suma a una noche marcada por múltiples emergencias viales en distintas zonas del país.

Una mujer falleció tras sufrir un atropello por parte de un vehículo de carga pesada la madrugada de este miércoles 31 de diciembre.

El incidente ocurrió en el sector de Horquetas de Sarapiquí, en Heredia, específicamente sobre la ruta 4.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima —quien aparentemente se encontraba en condición de calle— estaba acostada sobre la vía al momento del suceso.

En determinado momento, un tráiler que transitaba en sentido San Carlos - Limón pasó por el sector y el conductor, al no percatarse de la presencia de la mujer, la impactó.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:45 a. m. y desplazó una unidad básica al sitio. Sin embargo, al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el lugar. Su identidad aún no ha sido confirmada.

Ruta cerrada

Tras el accidente, el paso por la ruta 4 permanece cerrado en el tramo entre Guápiles y Puerto Viejo de Sarapiquí.

Las autoridades se mantienen en la escena y se está a la espera de confirmación de la reapertura del flujo vehicular.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas si deben transitar por la zona.

Noche violenta en las carreteras

El atropello en Sarapiquí se suma a una serie de accidentes graves ocurridos en un lapso de pocas horas entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, los cuales dejaron otra persona fallecida y varios heridos críticos en Puntarenas, Limón y Alajuela, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.