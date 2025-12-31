Accidentes

Trágico cierre de año en carretera: mujer muere tras atropello de camión en Sarapiquí

Una mujer murió atropellada por un camión en Sarapiquí en la madrugada del 31 de diciembre, en medio de una serie de accidentes graves registrados en carreteras del país. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
El suceso se suma a una noche marcada por múltiples emergencias viales en distintas zonas del país.
Una mujer falleció atropellada en Sarapiquí. El suceso se suma a una noche marcada por múltiples emergencias viales en distintas zonas del país. (Reiner Montero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AtropelloaccidenteSarapiquíCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.