Accidentes

Trágica jornada en carretera: tres muertos y 12 heridos en ocho accidentes

Entre los casos más graves está una colisión frontal en San Ramón, donde una mujer de 28 años murió y el conductor sospechoso dio positivo en alcoholemia.

Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió ocho incidentes graves en menos de 12 horas en puntos como Sarapiquí, Pérez Zeledón y La Uruca. Imagen con fines ilustrativos. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







AccidentesOIJCruz Roja
