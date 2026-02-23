Trágica jornada en carretera: tres muertos y 12 heridos en ocho accidentes

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió ocho incidentes graves en menos de 12 horas en puntos como Sarapiquí, Pérez Zeledón y La Uruca. Imagen con fines ilustrativos.

Tres fallecidos y 12 heridos es el saldo de una violenta jornada en carretera registrada entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes en distintas regiones del país.

Según informes de la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se atendieron al menos ocho incidentes graves, varios de los cuales mantienen a víctimas en condición crítica.

Tragedia en San Ramón y Sarapiquí

Uno de los sucesos más graves ocurrió a las 11:35 p. m. en San Isidro de San Ramón. Una colisión frontal entre dos vehículos provocó la muerte en el sitio de una mujer de apellido Xirinachs, de 28 años. La víctima viajaba como acompañante cuando un automóvil, que presuntamente circulaba a alta velocidad, invadió el carril contrario.

El conductor sospechoso, un hombre de apellido Madrigal de 43 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia y permanece detenido. En este mismo incidente, un hombre de apellido Barrantes sufrió fracturas graves y otras tres personas resultaron con heridas leves.

Horas antes, en Horquetas de Sarapiquí, un choque entre dos motocicletas provocó el fallecimiento de un hombre. Aunque fue estabilizado inicialmente, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a un trauma craneal severo mientras era trasladado al Hospital de Guápiles por la ruta 32. Su deceso se confirmó minutos después de ingresar al centro médico a las 5:20 p. m.

Violencia en Tamarindo y otras colisiones

A la 1:15 a. m., en Tamarindo de Santa Cruz, un incidente confuso inició con una balacera y terminó con el vuelco de un vehículo. Una mujer de 35 años fue atendida con una herida de bala en el tórax y múltiples traumas, mientras que un hombre que la acompañaba también presentaba lesiones de gravedad. Ambos fueron remitidos a la clínica local.

En Pérez Zeledón, una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó a un hombre y una mujer en estado crítico, quienes fueron remitidos al Hospital Escalante Pradilla.

A las 9:08 p. m., en el centro de Limón, un joven de 17 años resultó gravemente herido tras una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta, siendo trasladado al Hospital Tony Facio.

Atropellos

Alrededor de las 6:01 p. m., en Guápiles de Pococí, una mujer de 50 años fue atropellada por una buseta y trasladada en condición crítica al hospital local.

En La Uruca, San José, otro atropello dejó a un hombre de 36 años en condición crítica, trasladado al Hospital México.

Minutos después de la medianoche, en Guayará de Golfito, un hombre de entre 31 y 40 años falleció tras ser atropellado por un vehículo liviano.